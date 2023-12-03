Движение ограничили на пяти трассах Казахстана из-за непогоды

В двух регионах Казахстана в связи с усилением ветра и снегопадом ограничено движение для транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК КазАвтоЖол".

По данным компании, в связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, снег) на 5 участках автодорог республиканского значения в 2 областях Казахстана введено ограничение движения транспортных средств.

Акмолинская область – два участка:

"Кокшетау – Рузаевка км 0-61, участок города Кокшетау – границы Северо-Казахстанской области (для грузового и общественного автотранспорта);

"Астана – Петропавловск" км 304-341, участок города Кокшетау – границы Северо-Казахстанской области (для всех видов автотранспорта).

Северо-Казахстанская область – три участка

"Кокшетау – Рузаевка" км 61-91, участок границы Акмолинской области – села Саумалколь (для грузового и общественного автотранспорта);

"Астана – Петропавловск" км 417-473, участок села Рублевка – города Бесколь (для всех видов автотранспорта);

"Астана – Петропавловск" км 341-417, участок границы Акмолинской области – села Рублевка (для всех видов автотранспорта).

Карта перекрытых трасс. Скриншот: t.me/qazavtojol

Сообщается, что на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 402 единиц техники, а также работает 631 человек.

Напомним, ранее МВД обратилось к казахстанским водителям и пешеходам из-за ухудшения погоды.

Автолюбителям представители правоохранительных органов напомнили, что при движении по зимней дороге важно учитывать влияние погодных и дорожных условий на режимы движения - водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, полицейские напомнили, что в зимний период (декабрь - февраль) запрещена эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.

Причем зимние шины устанавливаются на всех колесах автомобиля. Пешеходов стражи порядка призвали быть более бдительными и осторожными.