Движение ограничили на пяти трассах Казахстана из-за непогоды
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В двух регионах Казахстана в связи с усилением ветра и снегопадом ограничено движение для транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК КазАвтоЖол".
По данным компании, в связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, снег) на 5 участках автодорог республиканского значения в 2 областях Казахстана введено ограничение движения транспортных средств.
Акмолинская область – два участка:
- "Кокшетау – Рузаевка км 0-61, участок города Кокшетау – границы Северо-Казахстанской области (для грузового и общественного автотранспорта);
- "Астана – Петропавловск" км 304-341, участок города Кокшетау – границы Северо-Казахстанской области (для всех видов автотранспорта).
Северо-Казахстанская область – три участка
- "Кокшетау – Рузаевка" км 61-91, участок границы Акмолинской области – села Саумалколь (для грузового и общественного автотранспорта);
- "Астана – Петропавловск" км 417-473, участок села Рублевка – города Бесколь (для всех видов автотранспорта);
- "Астана – Петропавловск" км 341-417, участок границы Акмолинской области – села Рублевка (для всех видов автотранспорта).
Сообщается, что на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 402 единиц техники, а также работает 631 человек.
Напомним, ранее МВД обратилось к казахстанским водителям и пешеходам из-за ухудшения погоды.
Автолюбителям представители правоохранительных органов напомнили, что при движении по зимней дороге важно учитывать влияние погодных и дорожных условий на режимы движения - водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Кроме того, полицейские напомнили, что в зимний период (декабрь - февраль) запрещена эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.
Причем зимние шины устанавливаются на всех колесах автомобиля. Пешеходов стражи порядка призвали быть более бдительными и осторожными.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048884-dvizhenie-ogranichili-na-pyati-trassah-kazahstana-iz-za-nepogody/