МВД обратилось к казахстанским автомобилистам

МВД обратилось к казахстанским водителям в связи с приближением холодов - автомобилистам напомнили о соблюдении мер безопасности на дороге, передает NUR.KZ.

Ведомство напомнило, что при движении по зимней дороге важно учитывать влияние погодных и дорожных условий на режимы движения, говорится на официальном медиаопртале.

Казахстанцев призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию - скорость на зимней дороге нужно сбросить примерно на 10-15 км/ч, а дистанция должна быть в три-четыре автомобиля.

"Сосредоточьтесь на дороге, не пользуйтесь телефоном во время движения и не отвлекайтесь на посторонние действия, не связанные с управлением машиной. Помните, резкое торможение приводит к потере управляемости!"- говорится в заявлении МВД.

Также полицейские напомнили, что согласно законодательству в зимний период (декабрь - февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Причем зимние шины устанавливаются на всех колесах автомобиля.

Обратились также и к пешеходам.

Им напомнили, что в зимнее время автомобиль не может быстро остановиться, поэтому при переходе улиц следует убедиться, что вам уступают дорогу и только после этого продолжит движение.

В ведомстве добавили, что личному составу полиции поручено при несении службы оказывать помощь всем, кто остался в трудной ситуации.

Согласно недавнему прогнозу, в предстоящем ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней. При этом дождь, снег, порывистый ветер прогнозируются в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по республике не исключены гололедные явления и туманы. В северной половине, на востоке и в центре страны по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца.

Кроме того, предстоящая зима ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть теплой с количеством осадков около и больше нормы. В течение холодного периода на территорию страны предполагаются частые перемещения теплых и влажных воздушных масс с районов Атлантики. Зимой температурный фон по территории республики ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса.