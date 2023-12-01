Из-за сильного тумана задержаны семь авиарейсов из Шымкента и в Шымкент

Авиакомпания FlyArystan предупредила пассажиров о задержки рейсов из Шымкента и в Шымкент из-за сильного тумана в третьем мегаполисе, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.

Как сообщается в Telegram-канале авиакомпании, из-за неблагоприятных погодных услови, а именно низкой видимости в связи с густым туманом, в Шымкент задерживаются рейсы:

KC7307 Астана-Шымкент, вылет запланирован 1 декабря в 22:00;

KC7308 Шымкент-Астана, вылет запланирован 2 декабря 00:20;

KC7325 Астана-Шымкент в 21:00;

КС7326 Шымкент-Астана в 23:20;

KC7576 Актау-Шымкент в 21:00;

KC7507 Шымкент-Астана в 20:30;

КС7228 Шымкент-Атырау в 00:00.

"Фактическая погода по текущему прогнозу не позволяет выполнять взлет и посадку в аэропорту города Шымкент, в связи с чем вышеуказанное время вылета может быть перенесено. Авиакомпания непрерывно отслеживает прогноз погоды в зоне аэропорта Шымкента", - пояснили в авиакомпании.

В компании отметили, что предоставят пассажирам следующую поддержку:

при задержке более двух часов пассажирам предлагаются прохладительные напитки (напитки были предоставлены);

при задержке более четырех часов - горячее питание (питания были предоставлены дважды). По вопросам предоставления напитков и питания пассажиров просят обращаться к представителям FlyArystan в аэропорту;

при задержке вылета более 5 часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест или осуществить полный возврат согласно правилам тарифа.

Пассажиров также попросили следить за уведомлениями, которые незамедлительно отправляются на указанные при бронировании номера, а также самостоятельно отслеживать статус рейса в мобильном приложении FlyArystan.