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30 лет независимости Казахстана

Получение ИИН для иностранцев хотят усложнить в Казахстане

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Люди в ЦОНе
ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Порядок получения ИИН иностранцами и лицами без гражданства хотят изменить в Казахстане. МВД РК инициировало внесение поправок в правила получения услуги, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".

Министерство внутренних дел РК вынесло на обсуждение внесение изменений в приказ "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан".

Проект опубликован на портале "Открытые НПА". Согласно документу, иностранные граждане для получения ИИН должны будут в обязательном порядке прийти в ЦОН по месту жительства.

"Иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается к услугодателю через государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам", — говорит в проекте приказа.

При обращении услугополучателя работник госкорпорации осуществляет:

  • идентификацию личности услугополучателя;
  • проверку документов на достоверность указанных в них сведений;
  • оформление заявки в ИИС ЦОН.

"В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия в приеме документов отказывается и выдается расписка об отказе в оказании государственной услуги", — уточняется в проекте.

Публичное обсуждение проекта продлится до 11 декабря.

Как сообщается на портале gov.kz, индивидуальный идентификационный номер (ИИН) нужен для получения любых цифровых государственных услуг в Казахстане.

Для открытия банковского счета в Казахстане иностранцу необходимо получить ИИН в ЦОН по месту пребывания. Сделать это можно:

  • лично посетив Центры обслуживания населения (ЦОН);
  • по доверенности, что предоставляет право получение вышеуказанной государственной услуги по нотариально заверенной доверенности иностранца.

Также нерезидентам доступно получение ИИН онлайн.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Казахстане планируют изменить правила выдачи разрешения на проживание иностранцам.

Мы также сообщали, что в 2022 году в Казахстан прибыло более 300 тыс. релокантов, а за два квартала 2023 года – более 13 тыс. Доходы релокантов-фрилансеров составили 3 млрд тенге.

В ноябре в МВД сообщали, что только за одну неделю ноября более сотни иностранцев были депортированы из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047980-poluchenie-iin-dlya-inostrantsev-hotyat-uslozhnit-v-kazahstane/

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