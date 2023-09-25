Изменить правила выдачи разрешения на проживание иностранцам планируют в Казахстане

В Казахстане могут изменить правила выдачи разрешения на временное и постоянное проживание иностранцам и лицам без гражданства. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, для получения государственной услуги РВП – выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание – необходимо личное присутствие принимающего (приглашающего) лица, либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности, либо по приказу юридического лица на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.

"Для выдачи РВП иммигрантам, достигшим 16-летнего возраста, получившим паспорта или свидетельство на возвращение в страну своего гражданства, услугополучатели обращаются к услугодателю в течение 10 календарных дней с момента совершеннолетия или получения указанных документов", – говорится в проекте приказа.

Также отмечается, что сотрудник госкорпорации, используя свою электронную цифровую подпись, оформляет заявку в ИИС ЦОН. В зависимости от цели РВП вводит ИИН или БИН услугополучателя. Проводит биометрическую и фотоидентификацию, в случае отказа от идентификации регистрирует в журнале, выбирает цель визита и тип обращения, вводит установленные законом сроки пребывания, при соответствии данных страны гражданства и срока действия паспорта вносит данные иностранного гражданина.

Затем сотрудник госкорпорации подтверждает через государственную базу данных регистрации недвижимости соответствие заявленного адреса. При этом если услугополучатель не является собственником жилья, то запрашивается нотариально заверенное согласие на проживание иммигрантов.

В проекте приказа добавили, что для оказания государственной услуги сотрудником будут использоваться необходимые сведения из информационных систем государственных органов. После этого в госкорпорации приложат электронные копии в ИИС ЦОН и направят услугодателю для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Данный проект будет находиться на публичном обсуждении до 9 октября.

Напомним, в январе правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничат срок нахождения иностранцев в РК.

Согласно новым поправкам, если иностранец прибыл в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, то он должен будет покинуть республику через 30 календарных дней после пересечения границы РК. При этом суммарно он сможет находиться в Казахстане 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Позже в МВД объяснили, как иностранцы могут оформить разрешение на постоянное проживание в Казахстане.

Также Министерство труда и социальной защиты населения утвердило перечень востребованных профессий, по которым иностранцы смогут получить вид на жительство в Казахстане.