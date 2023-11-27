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30 лет независимости Казахстана

Сколько денег заработали иностранцы в Казахстане

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Мужчина сидит за столом в расслабленной позе
Фрилансер. Иллюстративное фото: freepik.com

В 2022 году в Казахстан прибыло более 300 тыс. релокантов, а за два квартала 2023 года – более 13 тыс. Доходы релокантов-фрилансеров составили 3 млрд тенге. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Релоканты – это лица, которые сменили место жительства, страну проживания. Большая их часть продолжает работать в качестве удаленных сотрудников или на фрилансе.

Как отмечают аналитики сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff, релоканты-фрилансеры в Казахстане за два квартала 2023 года смогли заработать в три раза больше денег, чем в аналогичный период 2022 года.

Такую статистику удалось получить на основе обезличенной базы данных фрилансеров, которые работают через Solar Staff.

Доходы иностранцев в Казахстане

Согласно данным источника, фрилансеры-релоканты, которые используют карты банков Казахстана, заработали в текущем году почти 3 млрд тенге.

Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период времени их совокупный доход составил 947 млн тенге.

"При этом суммарно они зарабатывают около 324 млн тенге в месяц. А среднемесячный доход фрилансеров — 337,6 тыс тенге.

59% опрошенных находятся в Казахстане, география остальных фрилансеров — Россия, Грузия, Армения, ОАЭ, Турция, а также страны Центральной и Юго-Восточной Азии", – отмечает операционный директор Solar Staff Анна Лихоперская.

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывают фрилансеры в Казахстане.

Банковские карточки иностранцам

В источнике также сообщается, что выросло и количество фрилансеров, использующих карты казахстанских банков, – в два раза по сравнению с 2022 годом.

Фрилансер
Фрилансер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Особую популярность эти банковские услуги имеют у фрилансеров в сферах ИТ и телекома, рекламы, электронной коммерции и ритейла, а также в сферах образования и массмедиа. Чаще всего эти специалисты выполняют работу для компаний из России, Кипра и США.

"Стоит отметить, что речь идет не только о специалистах из России — открывать счета приезжали и из других стран, например, Грузии и Турции, так как в этих регионах открыть банковский счет гораздо сложнее.

Поэтому фрилансеры, которые используют карты банков Казахстана могут находиться как внутри страны, так и за ее пределами", – сообщают Анна Лихоперская.

Самыми популярными банками среди релокантов для открытия личных счетов оказались:

  • Kaspi – обслуживают 75,5% фрилансеров-релокантов, однако в нем отсутствуют мультивалютные карты;
  • Halyk – его выбрали 10,5% релокантов, при этом им доступны мультивалютные решения;
  • Freedom Bank (бывшая Kassa nova) – 3,5% фрилансеров пользуются его картами.

Напомним, что в Казахстане могут усложнить процесс получения банковских карт иностранцами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2047401-skolko-deneg-zarabotali-inostrantsy-v-kazahstane/

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