Более сотни иностранцев депортировали из Казахстана за неделю

В Алматы за неделю к административной ответственности привлекли 276 иностранцев. Из страны были депортированы 104 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов, за неделю к административной ответственности были привлечены 276 иностранцев.

По его словам, 56 человек – граждане стран дальнего зарубежья, в частности, из стран Африканского континента – 45, Турции – 10. Также 220 человек – граждане стран ближнего зарубежья: из Узбекистана – 154 человека и из Таджикистана – 19.

"В приемник-распределитель водворены 95 иностранцев без документов, удостоверяющих их личность. По постановлениям суда, за пределы Республики Казахстан депортированы 104 иностранца. Из Нигерии – 44 человека, Сьерра-Леоне – 2, Ганы – 2, Бенина – 1, Узбекистана – 41 человек, Таджикистана – 8", – добавил Асхат Бутунчинов.

Также он отметил, что к административной ответственности привлечены 62 принимающих физических и юридических лица.

Напомним, ранее в Алматы стражи порядка задержали граждан Пакистана по подозрению в незаконном пересечении границы.

Также пассажира поезда Алматы – Ташкент задержали по подозрению в контрабанде наркотиков. Подозреваемым оказался 61-летний гражданин Хорватии.

В прошлом месяце полицейские Алматы задержали граждан Кыргызстана по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств.