"Тормоз прогресса": казахстанцы недовольны запретом МЧС на зарядки для электромобилей в паркингах

На прошлой неделе в МЧС заявили о запрете на установку зарядных устройств для электромобилей в паркингах. Однако эксперты, депутаты и водители не согласны с запретом, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, за год число электромобилей в Казахстане увеличилось в 10 раз. Многие казахстанцы переходят на более экологичный вид транспорта, однако электромобили нужно где-то заряжать. Раньше это разрешалось делать на крытых стоянках, в паркингах торговых центров и жилых комплексов. Но на прошлой неделе в МЧС объявили о новом запрете.

"Зарубежный опыт тушения пожаров на электромобилях показывает, что литий-ионные аккумуляторы могут закорачиваться, выходить из строя, самопроизвольно воспламеняться и взрываться.

До принятия соответствующих нормативных правовых актов использование зарядных станций переменного тока в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта для зарядки электромобиля недопустимо", - заявили ранее в ведомстве.

Журналисты поговорили с владельцами электрокаров. Алматинец Фарид Нуриддинов рассказал, что перешел на электромобиль пять лет назад - он экономичный в пользовании и не вредит экологии.

Однако заряжать авто теперь стало труднее. Раньше зарядная станция Фарида работала прямо в паркинге ЖК, теперь она отключена. Мужчина говорит, что в ОСИ ссылаются на запрет МЧС.

"Это очень удобно. Я приехал домой – включил ее. Не волнуюсь ни за что. Паркинг закрытый. Они прикрываются этим постановлением. Вот они эту бумажку и выдали. Вот МСЧ запрещает.

Сейчас МЧС бьет на то, что эти аккумуляторы нельзя заправлять на машинах. Это неправильно, потому что литий-ионный аккумулятор, у них совсем другой принцип действия. Они герметически запаяны. Никаких газов они не выделяют при зарядке", - поделился Фарид Нуриддинов.

В некоторых торговых центрах приборы пока работают. Владельцы авто говорят, что электрозарядных станций в стране и так катастрофически не хватает. При этом еще и не все подходят к конкретному автомобилю. Эксперты считают, в такой ситуации палки в колеса ставить нельзя.

"Вот что нужно проверять проверяющим – как установлено зарядное устройство, если оно установлено по всем правилам. Почему оно должно вызывать опасность? Тогда любая электролампочка, любой электроприбор может вызывать опасность.

То есть в любом, в принципе, электроприборе может быть вероятность короткого замыкания. В проводке может. Но мы же не можем запретить. Наши пожарники, да, они оберегают безопасность. Но они не должны быть тормозом прогресса", - поделился своим мнением автоэксперт Алексей Алексеев.

Такого же мнения придерживаются и депутаты. Руководитель специальной рабочей группы считает, что количество зарядных станций нужно увеличивать, а не сокращать.

"Я считаю, что это преждевременный запрет, потому что в нашей стране таких резонансных случаев еще не было. В принципе, люди, которые купили электромобили, для подключения этих электрозарядных станций получили уже технические условия. В паркингах, в ЖК, в паркингах на открытых площадях, ТЦ, БЦ. Опираться нужно на международный опыт", - заявил руководитель рабочей группы законопроекта по внедрению и популяризации электромобилей Арман Калыков.

В МЧС сделали оговорку: правила пожарной безопасности еще могут пересмотреть. Но сколько это займет времени, пока неизвестно. Сначала нужно внести поправки и разобраться, в каких сооружениях допустимо размещение зарядных станций для электрокаров, а в каких – нет.

По прогнозам Министерства транспорта, каждый год на дорогах Казахстана будет появляться по несколько тысяч новых электрокаров. Сейчас их больше всего в Алматы – почти 5 тысяч.

Примечательно, что в Алматы планируют запустить производство таких машин. Однако в таком случае возникает вопрос - хватит ли на всех общественных зарядных станций.

Источник: КТК

Напомним, в августе этого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алматы необходимо развивать инфраструктуру для электромобилей – по его мнению, это важно для экологии города.

Позже глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что для Казахстана выгодно, чтобы как можно больше стран пересаживались на электромобили.

Добавим, по информации на сайте EnergyProm, на 1 августа 2023 года в Казахстане зарегистрировано 4,4 млн легковых автомобилей — на 15,2% больше, чем годом ранее. Электромобилей из них всего 4,7 тыс.

Больше всего электромобилей зарегистрировано в Алматы – 2,8 тыс. единиц. Далее идут Астана – 550 единиц, Алматинская область – 108 авто.

Меньше всего машин с электродвигателями – в области Абай (8 авто), СКО (14 машин) и области Жетiсу (21 автомобиль).