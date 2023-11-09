Глава Минпрома рассказал, какую выгоду получит Казахстан, если все будут пересаживаться на электромобили

Глава Минпромышленности в сенате высказался о перспективах, которые могут открыться перед Казахстаном, если все страны мира перейдут на электромобили, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев рассказал, для чего важно наращивать производство меди в Казахстане.

"Казахстан за счет своей ресурсной базы - очень конкурентная страна. Приведу пример по меди. Весь мир озабочен переходом на "зеленую" экономику, на электрические двигатели для автомобилей. То есть, в среднем, в той же "Тесле" или других электрических автомобилях по 2-3 электрических двигателя, это 15-14 кг медной обмотки", - сказал он.

По его словам, этот рынок в будущем будет только расти.

"Предел роста этому рынку пока не определен. То есть, если все будут пересаживаться на электрические автомобили, и мир хочет достигнуть тех целей по "зеленой" экономике, которую он перед собой ставит в рамках международных соглашений, во всем мире должно производство меди удвоиться. В этом плане, если мы производим готовый продукт, как катодную медь, то мы считаем, что у нас достаточно потенциала рынка, чтобы развиваться", - уверен министр.

Отметим, что в августе президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития Алматы высказался о важности электромобилей для экологии города.

Он подчеркивал, что необходимо регулировать движение транспорта в городе и развивать инфраструктуру для электромобилей.

В свою очередь аким Алматы Ерболат Досаев отметил, что рассматриваются возможности стимулирования спроса на приобретение электромобилей путем развития необходимой инфраструктуры.

Также напомним, что глава государства на прошлой неделе сам стал обладателем электромобиля. Токаеву вручили ключи от турецкого электромобиля TOGG - этот подарок сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.