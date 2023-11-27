"Под конец года каждый получит от 150 тыс.": фото Токаева используют для рекламы в соцсетях

В Facebook распространяется реклама со снимком президента РК, в которой каждому казахстанцу под конец года обещают выплату на карту от 150 тыс. тенге. В Stopfake.kz предупредили, что это обман.

Как отмечают фактчекеры, на сайтах госорганов Казахстана, в том числе и на сайте президента, нет официальной информации о подобных выплатах. В СМИ тоже не было подобной информации.

"Аккаунт под именем "Компенсационный центр", опубликовавший это сообщение, имеет все признаки фейковой страницы. В информации профиля указан контактный телефон с кодом +52. Это код Мексики", – говорится в материале.

Распространяемый фейк. Скриншот: stopfake.kz

Также сообщается, что в качестве аватара на странице использовано изображение герба Казахстана, однако в ленте публикаций можно увидеть, что ранее использовалось изображение герба Беларуси.

Фактчекеры подчеркнули, что выплата компенсаций через одноименный центр – это старая мошенническая схема, о которой в 2020 году предупреждали жителей страны эксперты Государственной технической службы РК KZ-CERT.

Напомним, в сентябре в соцсетях активно распространялась реклама платформы, якобы запущенной президентом Токаевым и компанией "Карачаганак Нефть".

В октябре в Казнете появился созданный злоумышленниками видеоролик с участием президента Касым-Жомарта Токаева, якобы рекламировавшего "проект Павла Дурова".

А в этом месяце в соцсетях вновь появилась реклама, в которой якобы от лица президента рассказывается о новом финпроекте. Фактчекеры предупредили, что это созданный мошенниками фейк.