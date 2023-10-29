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Речь Токаева снова искусственно сгенерировали, чтобы обманывать казахстанцев (видео)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В Казнете появился созданный злоумышленниками видеоролик с участием президента Касым-Жомарта Токаева, якобы рекламировавшего "проект Павла Дурова", передает StopFake.kz.

Среди казахстанцев в соцсетях распространяется видеоролик с президентом Касым-Жомартом Токаевым, который якобы рассказывает о новом проекте под названием TON. В ролике также упоминается, что автор проекта – известный разработчик Павел Дуров.

Видео является уловкой мошенников. Уже много лет они таким образом обманывают граждан, используя популярность Дурова, а также название криптовалюты TON.

На самом деле откликнувшимся на рекламное объявление людям предлагают перечислять деньги на указанный счет под предлогом инвестирования в акции или криптовалюту.

Что касается распространяемого видео – это фрагмент выступления Токаева на пленарном заседании II Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире" в мае этого года. На кадры наложена сгенерированная озвучка.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором президент Казахстана якобы призывает инвестировать в новую платформу Илона Маска. Фактчекеры сообщили, что видео было сгенерировано нейросетью.

В сентябре в Сети распространилась реклама, в которой премьер-министр Алихан Смаилов якобы хвалит некую криптовалютную платформу. В пресс-службе правительства подтвердили, что данная информация не соответствует действительности и призвали казахстанцев не поддаваться на действия мошенников.

В августе в Интернете появилась страница с несуществующим интервью с главой Минфина Еруланом Жамаубаевым. Сам сайт напоминал по дизайну новостной портал NUR.KZ, но на деле являлся фейком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043039-rech-tokaeva-snova-iskusstvenno-sgenerirovali-chtoby-obmanyvat-kazahstantsev-video/

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