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Еще один пригородный маршрут запустили в Алматы

Опубликовано:

Автобусы
Автобусы. Иллюстративное фото: t.me/AlmatyJoly

С 26 ноября в Алматы запустили новый пригородный маршрут под номером 216 - от поселка Даулет до вокзала Алматы-1, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Almaty_Joly, пока по маршруту будут курсировать 5 автобусов с интервалом в 45 минут.

В ведомстве напомнили, что в рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году управление городской мобильности Алматы планирует запустить 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов.

"Ранее были запущены 7 маршрутов, остальные находятся на разработке", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно плану развития Алматы и Алматинской агломерации, до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.

Напомним, в октябре в Алматы был запущен пригородный маршрут до поселка Каргалы.

В середине ноября сообщалось, что запущен еще один новый маршрут - от станции метро "Райымбек батыр" до ЖК Gate City в Илийском районе Алматинской области.

Добавим также, что в Алматы из-за реконструкции привокзальной территории аэропорта до 30 апреля 2024 года временно изменили схемы движения маршрутов №3 и №92.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047706-esche-odin-prigorodnyy-marshrut-zapustili-v-almaty/

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