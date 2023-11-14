Новый автобусный маршрут запускают в Алматы

В Алматы запускается новый городской маршрут - он будет ходить до ЖК Gate City в Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации администрации города, с 15 ноября на улицах города появится маршрут № 89. Он будет курсировать от станции "Райымбек батыр" до ЖК Gate City в Илийском районе.

Маршрут будут обслуживать 13 автобусов марки "МАЗ-203069" большой вместимостью. Как пообещали в акимате, интервал движения составит 8 минут.

Также в ведомстве напомнили, что с начала текущего года организовано 10 городских и пригородных новых маршрутов, еще был обновлен подвижной состав на 22 маршрутах.

Напомним, около месяца назад в Алматы запустили пригородный маршрут до поселка Каргалы. 20 октября на линию вышли 12 подвижных единиц пригородного маршрута №236.

Стоит отметить, что в Алматы из-за реконструкции привокзальной территории аэропорта временно изменились схемы движения маршрутов №3 и №92 - с 29 августа 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Новые маршруты также появляются и в Астане - в конце августа в столице запустили сразу два новых автобусных маршрута - №49 и 57.

Также напомним, что 17 ноября в Астане пройдет футбольный матч в рамках отбора на Евро-2024 между сборными Казахстана и Сан-Марино. Для зрителей будут курсировать специальные автобусы.