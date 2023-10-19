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Новый пригородный маршрут запустят в Алматы

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Новые автобусы
Новые маршрутные автобусы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

С завтрашнего дня в Алматы запустят новый пригородный маршрут до поселка Каргалы. Плановый интервал движения – 17 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

С 20 октября в Алматы запустят 12 подвижных единиц пригородного маршрута №236. Автобусы будут ездить с плановым интервалом движения в 17 минут по схеме: разворотная площадка Толе би – Яссауи – поселок Каргалы.

Обслуживание было передано перевозчику ТОО "Neo City Trans", марка автобусов – ISUZU HC-40.

В акимате напомнили, что в южной столице в 2023 году планируется организация новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов. А в 2024 году собираются охватить 50 населенных пунктов.

Ранее в городе были запущены 3 пригородных маршрута: №223, 233 и 240.

Напомним, в Алматы из-за реконструкции привокзальной территории аэропорта временно изменились схемы движения маршрутов №3 и №92 – с 29 августа 2023 года по 30 апреля 2024 года.

В конце августа в Астане запустили сразу два новых автобусных маршрута – №49 и 57.

А с сентября алматинских школьников начали развозить на специальных автобусах. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041742-novyy-prigorodnyy-marshrut-zapustyat-v-almaty/

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