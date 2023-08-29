Несколько автобусов поменяют схемы движения до апреля 2024 года в Алматы

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы из-за реконструкции привокзальной территории аэропорта два автобуса поменяют схему движения на восемь месяцев. Об этом сообщается в Telegram-канале Транспортного холдинга Алматы.

Как рассказали в холдинге, с 29 августа 2023 по 30 апреля 2024 года будут временно изменены схемы движения маршрутов №3 и №92.

Временные схемы маршрутов:

№ 92, 3 – в восточном направлении улица Майлина – к/п "Улица Огарева";

№ 92, 3 – в обратном направлении начало движения с к/п "Улица Огарева" (юг) – разворот перед улицей Ахметова – улица Майлина и далее по схеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034356-neskolko-avtobusov-pomenyayut-shemy-dvizheniya-do-aprelya-2024-goda-v-almaty/