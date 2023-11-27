Снег, дождь и потепление до 22 градусов обещают синоптики на этой неделе в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - большую часть недели сохранится теплая погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

27 ноября в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 18 градусов, но ночью температура опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

28 ноября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 2,7 м/с.

29 ноября прогнозируют дождь. Средняя температура – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов, а ночью опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

30 ноября в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 7 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,0 м/с.

1 декабря будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов, а ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

2 декабря прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 9 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,3 м/с.

3 декабря, по прогнозам синоптиков, в третьем мегаполисе выпадет снег. Средняя температура составит плюс 2 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 7 градусов, но ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 3,4 м/с.