Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Снег, дождь и потепление до 22 градусов обещают синоптики на этой неделе в Шымкенте

Опубликовано:

Осень
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - большую часть недели сохранится теплая погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

27 ноября в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 18 градусов, но ночью температура опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

28 ноября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 2,7 м/с.

29 ноября прогнозируют дождь. Средняя температура – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов, а ночью опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

30 ноября в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 7 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,0 м/с.

1 декабря будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов, а ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

2 декабря прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 9 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,3 м/с.

3 декабря, по прогнозам синоптиков, в третьем мегаполисе выпадет снег. Средняя температура составит плюс 2 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 7 градусов, но ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047680-sneg-dozhd-i-poteplenie-do-22-gradusov-obeschayut-sinoptiki-na-etoy-nedele-v-shymkente/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег, дождь и потепление до 22 градусов обещают синоптики на этой неделе в Шымкенте

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.