Снегопад два дня подряд: о погоде в Астане на неделю рассказали синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - на этой неделе два дня подряд в столице будет снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

27 ноября в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 2 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 5 градусов, но ночью температура опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

28 ноября снова будет облачно. Температура составит около плюс 3 градусов. Максимальная температура составит плюс 7 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 6,6 м/с.

29 ноября ожидается погода без осадков. Средняя температура – плюс 5 градусов. Днем температура поднимется до плюс 8 градусов, а ночью опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

30 ноября в Астане снова прогнозируют облачность и погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 5 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,7 м/с.

1 декабря в столице обещают снегопад. Среднесуточная температура – минус 1 градус. Днем воздух прогреется до 0 градусов, а ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

2 декабря продолжится снегопад. Температура в среднем остановится на отметке минус 3 градуса. Максимальная температура составит минус 1 градус, минимальная – минус 4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,7 м/с.

3 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная погода без осадков. Средняя температура составит минус 4 градуса. Воздух может прогреться и до минус 1 градуса, но ночью похолодает до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.