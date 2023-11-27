Дождь, снегопад и +14 градусов: какой будет погода в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - большую часть недели ожидается погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

27 ноября в Алматы будет малооблачно, без осадков. Температура в среднем составит плюс 8 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 14 градусов, но ночью температура опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

28 ноября снова ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, а минимальная – плюс 10 градусов. Скорость ветра составит до 2,1 м/с.

29 ноября будет облачно. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 15 градусов, а ночью опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

30 ноября в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 7 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 12 градусов, а опуститься может до плюс 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,7 м/с.

1 декабря ожидается ясная погода без осадков. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, а ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

2 декабря будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 7 градусов. Максимальная температура составит плюс 9 градусов, минимальная – плюс 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 1,6 м/с.

3 декабря, по прогнозам синоптиков, будет снегопад. Средняя температура составит плюс 4 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 6 градусов, но ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 1,5 м/с.