Гололед и плохая видимость: в каких регионах Казахстана возникнет опасность на дорогах из-за погоды

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за туманов, гололеда и сильного ветра на понедельник, 27 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, жителей Астаны предупредили, что завтра ожидается ветер с порывами до 15 м/с и гололед на дорогах.

При этом ночью и утром на западе, севере и юге Атырауской области ожидается туман. Ветер на востоке, севере и западе региона будет дуть с порывами до 15-20 м/с.

Утром и днем на юго-востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере области – туман. На северо-востоке области скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе и севере Западно-Казахстанской области, а также в городе Уральске ожидается туман.

На западе и севере области Ұлытау прогнозируется ветер с порывами до 18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах опасность для водителей и пешеходов будет представлять гололедица. Ветер днем на западе, севере и востоке региона может подняться до 15-20 м/с, а порывы – до 23 м/с.

Ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на юге области – порывы ветра до 15-20 м/с.

При этом 27 ноября на севере и юге Восточно-Казахстанской области, на юге, востоке Павлодарской области, а также на севере, юге и в центре области Абай области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области также прогнозируется туман. Ветер днем на западе и юге региона может достигать 15-20 м/с.

В центре Актюбинской области порывы ветра могут доходить до 15-20м/с.

Кроме того, сообщается, что с 21:00 26 ноября до 21:00 27 ноября в Семее, Усть-Каменогорске и Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Добавим, что представители МВД на официальном сайте ведомства регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Как не получить травмы при гололеде?

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму. Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;

будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;

внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);

если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;

ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

меняйте колеса автомобиля на зимние шины;

не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.