Морозы ожидаются в двух мегаполисах Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 26 ноября. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура днем поднимется до +12 градусов, а ночью – опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 1,5 м/с.
В Астане синоптики также прогнозируют облачность. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра – 6 м/с.
Также жителей столицы предупредили о появлении гололеда на дорогах.
В Шымкенте, как и в двух других мегаполисах, без осадков, облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +18 градусов, ночью же – опустятся до +4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.
При этом напомним, что в 11 регионах страны на сегодня было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, туманов, гололеда и возможных метелей.
Как не получить травмы при гололеде?
Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму. Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.
Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:
- выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;
- будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;
- внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);
- если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;
- ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.
Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.
Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:
- меняйте колеса автомобиля на зимние шины;
- не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
- соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.
Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047624-morozy-ozhidayutsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/