Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Морозы ожидаются в двух мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Зимний пейзаж
Зима. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 26 ноября. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура днем поднимется до +12 градусов, а ночью – опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 1,5 м/с.

В Астане синоптики также прогнозируют облачность. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра – 6 м/с.

Также жителей столицы предупредили о появлении гололеда на дорогах.

В Шымкенте, как и в двух других мегаполисах, без осадков, облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +18 градусов, ночью же – опустятся до +4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.

При этом напомним, что в 11 регионах страны на сегодня было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, туманов, гололеда и возможных метелей.

Как не получить травмы при гололеде?

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму. Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

  • выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;
  • будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;
  • внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);
  • если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;
  • ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

  • меняйте колеса автомобиля на зимние шины;
  • не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047624-morozy-ozhidayutsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/

Автор: Александра Гольм

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Морозы ожидаются в двух мегаполисах Казахстана

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.