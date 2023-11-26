Морозы ожидаются в двух мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 26 ноября. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура днем поднимется до +12 градусов, а ночью – опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 1,5 м/с.

В Астане синоптики также прогнозируют облачность. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра – 6 м/с.

Также жителей столицы предупредили о появлении гололеда на дорогах.

В Шымкенте, как и в двух других мегаполисах, без осадков, облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +18 градусов, ночью же – опустятся до +4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.

При этом напомним, что в 11 регионах страны на сегодня было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, туманов, гололеда и возможных метелей.

Как не получить травмы при гололеде?

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму. Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;

будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;

внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);

если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;

ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

меняйте колеса автомобиля на зимние шины;

не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.