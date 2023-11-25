Сильный ветер и гололед: в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение было объявлено в ряде регинов Казахстана на 26 ноября из-за ухудшения погодных условий - ожидаются туманы и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Завтра ночью, согласно прогнозу на официальном сайте метеослужбы, на западе, юге, днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, туман. Ветер юго-западный ночью на западе, юге области 15-20, порывы 25 м/с, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

26 ноября ночью и утром на юге Туркестанской области будет туман.

В воскресенье на западе, севере, востоке, днем на западе, севере, юге Костанайской области возможен гололед, метель. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидаются туман, метель. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на западе, севере, востоке области, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

А в Астане на дорогах ожидается гололедица.

26 ноября в Мангистауской области прогнозируется ветер юго-восточный ночью на большей части области, днем на юге, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Завтра в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный днем на западе, в центре области порывы 15-20м/с.

В воскресенье днем на севере области Ұлытау усилится ветер юго-восточный, восточный порывы 18 м/с.

Предстоящей ночью на западе Атырауской области возможен туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

26 ноября ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман.

Завтра ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области также ожидаются туман, гололед.

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде. Так, пешеходам необходимо:

выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;

быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;

внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);

если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;

ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять летние шины на зимние;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.