Ледяной дождь и морозы: какую погоду пообещали в выходные в Казахстане

Неустойчивый характер погоды сохраняется в Казахстане - опубликован прогноз на ближайшие три дня, 25-27 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщается на официальном сайте метеослужбы, атлантический циклон, с которым наблюдались снегопады и метели на западе и севере республики, постепенно уходит на северо-восток.

Тем временем в тыл к нему с юго-запада страны смещается антициклон, с которым прогнозируются прекращение осадков и кратковременное понижение температуры воздуха: в ночные часы северных регионах до 5-10 мороза.

Однако очень быстро его сменит очередной циклон из районов Атлантики, который вновь обусловит неустойчивый характер погоды. В ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями и будут наблюдаться гололедные явления.

Повезет лишь жителям южных регионов, где прогнозируется преимущественно погода без осадков.

В температурном фоне с его приходом резких изменений не ожидается.

Напомним, что с конца прошлой недели на большей части Казахстана наблюдается непогода.

Так, на выходных мощный ураган накрыл столицу. По словам астанчан, вокруг все буквально летало и рушилось. Сильный ветер повредил припаркованные авто, также повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции.

А вчера в Астане выпал снег - местные жители делились кадрами снегопада.

Также в соцсетях публиковали кадры последствий урагана в Павлодарской области. Во время урагана аким региона записал обращение, в котором призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома.

Кроме того, в Северо-Казахстанской области в связи с сильным снегопадом произошли аварии на электросетях в восьми районах. В итоге более 100 сел на несколько суток остались без света и связи. А еще жителя ряда сел в СКО требуют объявить режим ЧС из-за сильного ветра - они опасаются, что ситуация с отключением электричества может повториться.