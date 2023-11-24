"Это незаконно": аким области Жетісу об использовании служебного авто в личных целях

Аким области Жетісу Бейбит Исабаев сегодня на брифинге СЦК прокомментировал информацию в СМИ о том, что водитель одного из районных акиматов возит дочь руководителя, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили журналисты, в СМИ появилась информация о том, что водитель акимата Кербулакского района на служебном авто каждый день возит дочь руководителя аппарата районного акимата.

Они попросили прокомментировать, почему подчиненные Бейбита Исабаева используют служебное авто в личных целях.

"К сожалению, я не читал, не знаком (с информацией – прим. ред.). Если факт подтвердится, то это незаконно, мы примем соответствующие меры", – заверил Бейбит Исабаев.

Далее журналист озвучил госномер и марку машины, на что аким поручил одному из подчиненных записать эти данные.

Также сегодня Исабаев комментировал дело в отношении начальника Управления полиции Талдыкоргана, которого подозревают в изнасиловании девушки.

"Уволены руководитель областного управления полиции, двое заместителей. Оставшимся двум заместителям было вынесено дисциплинарное взыскание о неполном соответствии занимаемой должности", – подчеркнул он.

Кроме того, напомним, что в начале ноября в селе Бигаш Ескельдинского района области Жетісу насмерть сбили 14-летнего школьника. Подозреваемой по этому делу является аким одного из сельских округов соседнего района.

Еще мы рассказывали о том, что в полиции Жетiсу начали служебную проверку после видео в соцсетях, на котором, предположительно, записан разговор полицейского с мужчиной, который просит вернуть "жене замакима" госномер авто.