Аким стала участницей смертельного ДТП в области Жетісу

В области Жетісу акима сельского округа подозревают в смертельном наезде на 12-летнего школьника. В ДП региона сообщили, что по факту возбудили уголовное производство, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о ДТП с участием госслужащей появилась в соцсетях. Указывается, что аким одного из сельских округов Кербулакского района сбила насмерть 12-летнего школьника в селе Бигаш соседнего Ескельдинского района.

Автор публикации отмечает, что полицейские, несмотря на серьезное правонарушение, не стали брать сельского акима под стражу.

В ДП области Жетісу сообщили, что смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего зарегистрировано 2 ноября.

"12-летний подросток погиб под колесами Hyundai Creta. Установлено, что автомобилем управляла 39-летняя женщина. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК. Иномарка помещена на спецстоянку. Расследование ДТП находится в производстве областного управления дознания", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем в акимате Кербулакского района подтвердили, что их сотрудница действительно является акимом сельского округа и фигурирует в материалах расследования в качестве одного из участников ДТП.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, в августе этого года председатель маслихата Нуринского района Карагандинской области Куаныш Жунусбеков оказался в больнице, попав в ДТП на служебном автомобиле акимата.

В районном акимате сообщили, что глава маслихата не был за рулем машины и вообще оказался в салоне случайно. Управлял автомобилем водитель акимата, который возвращался из автосервиса.

В ДП региона добавили, что произошло опрокидывание Kia Sportage. В результате ДТП 42-летний пассажир был доставлен в медицинское учреждение.