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Опубликован список платных парковок, которые демонтируют в Астане

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Машины стоят на парковке
Парковка. Иллюстративное фото: Barry Winiker/Getty Images

Парковочные зоны рядом со школами и другими соцобъектами демонтируют в столице до конца года. Опубликован соответствующий список, передает NUR.KZ со ссылкой на "Парковочное пространство Астаны".

Платные парковочные зоны, расположенные вблизи социальных объектов, – поликлиник, родильных домов, детсадов и школ – демонтируют до конца года.

"Пересмотр локаций призван обеспечить более комфортные условия для посещения социальных учреждений горожанами", – сообщается на сайте ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Список платных парковочных зон, которые вскоре уберут, приведен ниже:

  1. улица Сакена Сейфуллина, рядом с домами №21, 28;
  2. проспект Республики, дом №40;
  3. улица Алиби Жангельдина, дом №28;
  4. проспект Абая, дом № 19;
  5. улица Ыкыласа Дукенулы, дом № 32;
  6. улица Динмухамеда Кунаева, дом № 33/1;
  7. улица Талгата Бигельдинова, дом № 6А;
  8. улица Мухтара Ауэзова, дом № 9.

Отмечается, что жители домов, прилегающих к коммунальным платным парковкам, могут оформить бесплатный резидентский абонемент. Список парковочных зон и адреса указаны на сайте astanapark.kz.

Граждане, которым положены льготы, освобождаются от оплаты парковки на всех платных зонах.

Подробный перечень льготных категорий, а также форма для онлайн-подачи заявки на получение льготы доступны на сайте.

Напомним, с 1 октября астанчанам, проживающим рядом с организованными платными парковками, разрешили пользоваться ими бесплатно. До этого стоимость абонемента составляла 1 500 тенге в месяц.

Между тем с 1 августа в аэропорту столицы повысилась стоимость парковки. Так, цены на парковку в зонах Р1, Р2, Р3 выросли со 100 тенге до 200 тенге. А цена парковки в Р4, Р5, Р6 изменилась с 50 тенге до 100 тенге в час.

Недавно автовладельцы в Алматы пожаловались на завышенные цены на парковках и нехватку мест.

Добавим, по информации на сайте "Парковочное пространство Астаны", основными задачами проекта являются:

  • снижение количества нарушений правил парковки на улично-дорожной сети;
  • повышение скорости движения всех видов транспортных  средств в зонах платной парковки;
  • увеличение оборачиваемости парковочных мест;
  • сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны и стимулирование использования общественного транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047352-opublikovan-spisok-platnyh-parkovok-kotorye-demontiruyut-v-astane/

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