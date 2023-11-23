Опубликован список платных парковок, которые демонтируют в Астане

Парковочные зоны рядом со школами и другими соцобъектами демонтируют в столице до конца года. Опубликован соответствующий список, передает NUR.KZ со ссылкой на "Парковочное пространство Астаны".

Платные парковочные зоны, расположенные вблизи социальных объектов, – поликлиник, родильных домов, детсадов и школ – демонтируют до конца года.

"Пересмотр локаций призван обеспечить более комфортные условия для посещения социальных учреждений горожанами", – сообщается на сайте ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Список платных парковочных зон, которые вскоре уберут, приведен ниже:

улица Сакена Сейфуллина, рядом с домами №21, 28; проспект Республики, дом №40; улица Алиби Жангельдина, дом №28; проспект Абая, дом № 19; улица Ыкыласа Дукенулы, дом № 32; улица Динмухамеда Кунаева, дом № 33/1; улица Талгата Бигельдинова, дом № 6А; улица Мухтара Ауэзова, дом № 9.

Отмечается, что жители домов, прилегающих к коммунальным платным парковкам, могут оформить бесплатный резидентский абонемент. Список парковочных зон и адреса указаны на сайте astanapark.kz.

Граждане, которым положены льготы, освобождаются от оплаты парковки на всех платных зонах.

Подробный перечень льготных категорий, а также форма для онлайн-подачи заявки на получение льготы доступны на сайте.

Напомним, с 1 октября астанчанам, проживающим рядом с организованными платными парковками, разрешили пользоваться ими бесплатно. До этого стоимость абонемента составляла 1 500 тенге в месяц.

Между тем с 1 августа в аэропорту столицы повысилась стоимость парковки. Так, цены на парковку в зонах Р1, Р2, Р3 выросли со 100 тенге до 200 тенге. А цена парковки в Р4, Р5, Р6 изменилась с 50 тенге до 100 тенге в час.

Недавно автовладельцы в Алматы пожаловались на завышенные цены на парковках и нехватку мест.

Добавим, по информации на сайте "Парковочное пространство Астаны", основными задачами проекта являются: