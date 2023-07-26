Стоимость парковки в аэропорту Астаны изменится с 1 августа

Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 августа в столичном аэропорту повысится стоимость парковки, об этом сегодня сообщает воздушная гавань в своем официальном Facebook-аккаунте.

"С начала августа цены на парковку в зонах Р1, Р2, Р3 вырастут с 100 тенге до 200 тенге. А цена парковки в Р4, Р5, Р6 изменится с 50 тенге до 100 тенге в час", – говорится в сообщении.

Также в столичном аэропорту отметили, что в связи с ростом фактов злоупотребления экспресс-полосой и жалоб пассажиров, будет введен тариф на третий и последующие заезды в течение суток на бесплатную 15-минутную полосу отдыха в размере 300 тенге.

"Изменение тарифов на парковку связано с повышением тарифов на коммунальные услуги. Однако стоимость парковки аэропорта все же остается ниже по сравнению с другими объектами транспорта. Стоимость крытой парковки в аэропорту остается неизменной", – добавили в аэропорту.

Кроме того, в воздушной гавани добавили, что в качестве альтернативы платным парковкам они предлагают бесплатные парковки, которые расположены к прилегающей территории закрытой автостоянки.

"Администрация Международного аэропорта Астаны просит посетителей не оставлять свои автомобили без присмотра, не создавать помех и не причинять неудобств другим посетителям", – говорится в заключении.

Напомним, в международном аэропорту Астаны начали ремонт взлетно-посадочной полосы. Он продлится до 8 августа.

Так, по плану ремонта на отдельных участках ВПП сменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Отремонтировано будет также светосигнальное оборудование по обеспечению полетов.

Позже вылетающих из Астаны пассажиров предупредили о возможных очередях в аэропорту в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы до августа.

На официальном сайте воздушной гавани столицы говорится, что Международный аэропорт Астаны является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года. 1 декабря 2021 года аэропорт отмечал свое 90-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030180-stoimost-parkovki-v-aeroportu-astany-izmenitsya-s-1-avgusta/