Жители коттеджного городка в Астане боятся остаться зимой без тепла и электричества (видео)

Жители коттеджного городка в Астане. Кадр из видео: astanatv.kz

Десятки домов коттеджного городка в микрорайоне Уркер в Астане могут остаться без света. Их хотят отключить от временной электросети, а городские коммуникации устарели, передает телеканал "Астана".

Частные дома были сданы в эксплуатацию год назад. Тогда строители подключили жилье ко временным электросетям. Теперь же, по словам людей, в сентябре их от временных сетей отключают. Местные жители боятся остаться не только без света, но и без отопления.

"Мы получили уведомление от строительной компании об отключении нас от временных сетей. Оказалось, что нас передавать некуда. Сети строительной компании не рассчитаны на постоянное обеспечение жилых домов такой мощности. Мы боимся зимой вообще остаться в домах, которые без отопления и пострадают все системы, то есть они разморозятся. Мы не ожидали – 10 минут езды от центра города Астаны, – мы столкнемся с такой вообще вопиющей историей. Мы в шоке", – рассказала одна из местных жительниц.

При этом электроэнергия на временных сетях стоит недешево: в месяц одна семья только за электричество платит до 120 тыс. тенге.

По словам жителей, строительная компания должна была передать дома на обслуживание в "Астана-РЭК", однако процесс передачи затянулся.

"Они должны были все это хозяйство передавать через АРЭК Астана энергосбыту, которые должны были поставить счетчики, вот как в городских домах. По этим счетчикам должны были платить напрямую "Астанаэнерго", а, получается, мы платим им как юридическое лицо. Сосед напротив живет – постоянно 200 тыс. платит", – заявил другой житель городка.

В строительной компании уточнили, что они занимаются возведением домов по ИЖС. А значит подключать к электричеству жилье не обязаны – это задача акимата. Гендиректор фирмы заверил, что они не раз обращались по этому поводу к чиновникам, но решить проблему те не смогли. По их словам, электрические сети устарели, а временные предназначены только для строительства.

"Они пообещали: "Вот сейчас мы проведем дефектовку, и мы эти сети либо передадим в АРЭК либо мы там найдем способ завершить".

За зиму ничего не произошло – в мае этого года мы опять обратились: "У нас тоже возможности нет, потому что мы закончили стройку, и мы отсюда уходим", – сообщил гендиректор компании-застройщика Олег Ким.

Однако в акимате, наоборот, говорят, что подключением должен заниматься застройщик. Но то, что сети устарели, чиновники не отрицают. По их словам, осенью следующего года здесь начнут строительство новых линий электропередач. Только после этого подключат и дома людей.

"Прием передачи сетей электроснабжения проводится после полного завершения строительства. После акта ввода эксплуатацию отправляем заявление "АСТАНА-РЭК" для дальнейшей передачи на баланс. В случае застройщика он должен обеспечить постоянным электроснабжением. Идут корректировки в связи с изменением плана. Ориентировочно получение положительной экспертизы по данному проекту планируется в 3 квартале 2024 года", – отметил глава отдела развития инфраструктуры ГУ "УТЭКиКХ" Астаны Бахытжан Жолмукан.

При этом пока в акимате предлагают жителям обращаться к застройщику за подключением к электричеству. А если строители отказывают – писать заявление в архитектурно-строительный надзор.

Напомним, в январе этого года "Астанаэнергосбыт" и "Астана-РЭК" хотели проверить из-за завышенных счетов за коммунальные услуги.

Ранее стало известно, что некоторые жители Астаны получили завышенные счета за электроэнергию в квитанциях за декабрь 2022 года.

"ТОО "Астанаэнергосбыт" по некоторым потребителям показания приборов учета электроэнергии выставляло условно. После перехода в АО "Астана-РЭК" были сняты фактические показания.

В связи с техническим сбоем двух программных комплексов ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" произошло некорректное начисление объемов и, как следствие, выставлены завышенные счета", – заявили тогда в столичном акимате.

При этом в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий напомнили, что уже проводили проверку ТОО "Астанаэнергосбыт" в начале 2022 года по тем же причинам.

Согласно предписанию, монополист должен был произвести перерасчет, но компания не согласилась с таким решением, начались судебные тяжбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031914-zhiteli-kottedzhnogo-gorodka-v-astane-riskuyut-ostatsya-bez-sveta-i-tepla-video/