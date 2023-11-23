Асфальт, на который выделили 700 млн, разваливается на куски в Актюбинской области (видео)

Жители Актюбинской области возмущены качеством ремонта дороги - асфальт, на который из бюджета выделили сотни миллионов, разваливается и разламывается голыми руками, передает сайт телеканала КТК.

Соответствующее видео сняли жители Мугалжарского района Актюбинской области. Здесь ранее отремонтировали участок в 15 км между станцией Джурун и поселком Оркаш. Из бюджета на это выделили 700 млн тенге.

Автор видео утверждает, что асфальт уложили всего сутки назад, но от свежего полотна уже отваливаются куски.

В районном акимате подтвердили, что качество работ не выдерживает критики. Оказалось, чиновники еще не приняли объект в эксплуатацию. Подрядная организация должна устранить недочеты и заплатить штраф. Для этого акимат обратился в суд.

"Недостатки будут устранены своевременно с учетом погодных условий. Работы будут выполнены за счет подрядной организации. Также направлено письмо техническому надзору по контролю проводимых работ, а также по устранению выявленных недостатков", - сообщил замакима Мугалжарского района Бекболат Кулмагамбетов.

Источник: КТК

Напомним, ранее жители одного из районов Шымкента заявили, что асфальт, который они ждали годами, укладывают неправильно. Возмущенные граждане преградили дорогу спецтехнике.

В октябре в Мангистауской области житель села Акшукур возмутился процессом укладки асфальта во время ремонта дороги. Местные чиновники рассказали, что подрядчиком является ТОО СФ "Ынта", предприятию было выделено более 109 млн тенге.

А в Петропавловске в этом году заасфальтировали 47 улиц, из бюджета на это потратили 8 млрд тенге. Однако покрытие улиц начало разрушаться уже через несколько недель.