"Технология ручного битумирования": ремонт дороги за 109 млн тенге возмутил жителя Мангистау (видео)

В Мангистауской области житель села Акшукур возмутился процессом укладки асфальта во время ремонта дороги. Ситуацию прокомментировали в акимате района, передает Lada.kz.

Житель села Акшукур снял на видео процесс укладки асфальта на дороге. Судя по кадрам, рабочий просто засыпает дорогу асфальтобетонной смесью. Автор ролика отмечает, что на месте отсутствует специализированная техника.

Как пишет издание, местные чиновники рассказали, что подрядчиком является ТОО СФ "Ынта", предприятию было выделено более 109 млн тенге. Данная компания с апреля текущего года проводит средний ремонт автодороги в селе Акшукур.

"Видеокадры охватывают моменты работ на стыке соединения, существующего и вновь проложенного асфальтобетонного покрытия, где применяется технология ручного битумирования вертикальных срезов стыков. Имевшее место видео считаем недоразумением, связанным с недостаточной информированностью технологией производства дорожно-ремонтных работ", – прокомментировали в отделе автомобильных дорог и пассажирского транспорта акимата Тупкараганского района.

Позже, после того, как видео появилось в Сети, автор видео решил вновь посмотреть, как ремонтируют дорогу. С ним встретился представитель подрядной организации, который сообщил, что дорога строится в соответствии со стандартами.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Адилет", средний ремонт дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.