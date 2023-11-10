Отремонтированные за 8 млрд тенге дороги не продержались и месяца в Петропавловске (видео)

В Петропавловске в этом году заасфальтировали 47 улиц, из бюджета на это потратили 8 млрд тенге. Однако покрытие улиц начало разрушаться уже через несколько недель, передает телеканал "Астана".

К примеру, улицу Сатпаева в областном центре СКО отремонтировали лишь месяц назад, но новый асфальт пришел в негодность уже через несколько недель. Строителям пришлось переделывать ремонт.

Горожане возмущены таким подходом к ремонту улиц. Они заявляют, что до дорожных работ покрытие было более качественным. Такая ситуация, по данным телеканала, наблюдается и на остальных отремонтированных улицах.

"Ее делали месяц назад. Там уже ямы. А что об остальных говорить? Я на Бензострое живу. У нас делали Ауэзова, делали Сенную - так же, там ямы до сих пор. Даже год не выстояла, зиму не отслужила дорога",

"Да зачем без конца – это хороший асфальт – снова переделывают. Сейчас что они в грязь положат здесь? Хорошая дорога была",

"Тоже поражает – уже зима наступает, все разворотили. Наверное до следующего лета будет, или же бросят сюда на мокрую землю асфальт – весь будет результат", - возмущены жители Петропавловска.

В городском акимате прокомментировали ситуацию. В ведомстве заявили, что из выполненного объема работ приняли далеко не все.

По словам акима города Серика Мухамедиева, на некоторых участках подрядные организации не справились с поставленной задачей, за это они будут наказаны. Градоначальник заявил, что за некачественные работы акимат платить не будет, по крайней мере, пока недоделки не будут устранены.

Ситуацией с дорогами заинтересовались и прокуроры. В надзорном органе заявили, что городские чиновники уже приняли у подрядчиков некачественный ремонт на 20 улицах.

"Должностные лица отдела ЖКХ Петропавловска подписывали акты выполненных работ по текущему и среднему ремонту 20 улиц, которые фактически не соответствовали национальным стандартам, а также без сертификата соответствия на асфальтобетонную смесь.

Виновные должностные лица могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу вплоть до увольнения", - заверил прокурор управления прокуратуры СКО Рахимов.

Между тем, как заявляли в акимате ранее, в этом году дополнительно разрабатывается документация на средний ремонт еще 30 улиц Петропавловска общей протяженностью 34 км. К работам приступят в следующем году.