Занятия для учеников второй смены сократили в Астане
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Управление образования Астаны решило сократить время уроков второй смены до 35 минут из-за погодных условий в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
"Уважаемые родители и ученики!
Управлением образования Астаны с учетом погодных условий принято решение сократить время уроков второй смены до 35 минут.
По окончанию занятий детей по возможности необходимо встретить родителям или законным представителям", – подчеркнули в ведомстве.
Однако отмечается, что в соответствии с действующими правилами дождь и гололед не являются основанием для отмены занятий.
"Вместе с тем сообщаем, что каждый родитель вправе не отправлять ребенка в школу, предварительно уведомив об этом классного руководителя", – добавили представители управления образования.
Отметим, что в Казахстане действуют специальные правила отмены занятий в организациях среднего образования.
В документе указано, что отмена занятий в организациях образования проводится на основании утвержденных рекомендуемых показателей неблагоприятных погодных метеоусловий для объявления отмены занятий и оформляется приказом руководителя организации образования, либо лицом, его заменяющим и доводится до сведения соответствующего государственного органа управления образованием с 06:00 до 07:00 для первой смены, с 10:30 до 12:00 для второй и третьей смен
Напомним, что из-за ухудшения погоды сегодня выезд из Астаны закрыли по всем направлениям, работают дорожные службы.
Стражи порядка сообщали, что с утра в столице зафиксировано уже 40 ДТП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047094-zanyatiya-dlya-uchenikov-vtoroy-smeny-sokratili-v-astane/