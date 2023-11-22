Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В Астане с утра произошли уже 40 аварий: полиция сделала заявление

Опубликовано:

Пробка из машин на доороге
Пробка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане с утра зафиксировали 40 дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим столичный департамент полиции обратился к водителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"С утра в столице зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий", – говорится в публикации в официальном Instagram-профиле ДП Астаны.

В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков водителей и пешеходов призвали быть максимально внимательными и осторожными, а также строго соблюдать ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал.

Согласно прогнозу погоды на сайте РГП "Казгидромет", сегодня днем в Астане ожидаются осадки, температура равна +4...+6 градусам, скорость ветра – 9-14 м/с, временами она будет достигать 16-21 м/с. Ночью температура воздуха упадет до -2...-4 градусов.

Тем временем из-за ухудшения погоды выезд из Астаны закрыли сегодня по всем направлениям, работают дорожные службы. Об ухудшении погодных условий предупредили также и алматинцев – автовладельцев попросили быть предельно внимательными на дорогах.

Добавим, по информации на сайте правовой статистики, за 10 месяцев 2023 года было зарегистрировано 11 618 ДТП. В них получили ранения 14 456 человек, погибли 1942 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2047078-v-astane-s-utra-proizoshli-uzhe-40-avariy-politsiya-sdelala-zayavlenie/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.