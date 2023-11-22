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Сильный ветер, гололед и мороз до 3 градусов: акимат Алматы обратился с предупреждением

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Дождевая вода и гололедица на дороге
Дождевая вода и гололедица. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителей Алматы предупредили об ухудшении погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления развития коммунальной инфраструктуры города.

"По прогнозу РГП "Казгидромет", в городе Алматы в период 23 ноября, а также 29 и 30 ноября ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, возможны осадки с переходом в мокрый снег, понижение температуры воздуха до -3 градусов. На дорогах и тротуарах прогнозируются гололедные явления", – рассказали в ведомстве.

В управлении отметили, что на проезжей части дорог возможно возникновение обледенений и накатов.

В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

"Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными, переходить проезжую часть, убедившись, что водитель вас видит и пропускает, помнить, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условиях гололеда, значительно увеличивается", – добавили в ведомстве.

Также управление сообщает, что в районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Кроме того, сегодня силами 42 бригад организованы работы по очистке арычных сетей и переходов. Для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений с начала выпадения осадков планируется выход 37 дежурных бригад, 168 единиц спецтехники, 23 мотопомп и 524 дорожных рабочих. Заготовлено 1900 мешков с песком.

Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы сообщает, что для осуществления противогололедных работ привлечено 10 подрядных организаций, 818 единиц техники и 1240 дорожных рабочих.

"В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения противогололедных работ просим автовладельцев по возможности ограничить движение по городу, не парковать автомобиль у обочины проезжей части", – добавили в ведомстве.

Напомним, синоптики рассказали, что с 23 по 25 ноября в Казахстане ожидаются сильные осадки, ураганный ветер и похолодание.

Также специалисты рассказали, выпадет ли в ноябре снег в южной столице.

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде.

Так, пешеходам необходимо:

  • выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;
  • быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;
  • внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);
  • если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;
  • ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

  • менять летние шины на зимние;
  • не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047054-ob-usilenii-vetra-gololede-i-morozah-do-3-gradusov-predupredili-almatintsev/

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