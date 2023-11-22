На слова министра о том, что "здоровому человеку льготная ипотека не нужна", ответил депутат

Депутат мажилиса Елнур Бейсембаев сегодня в кулуарах палаты прокомментировал слова главы Минпромышленности о том, что "здоровому человеку льготная ипотека не нужна", передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в ходе обсуждения поправок по вопросам реформирования жилищной политики Канат Шарлапаев заявил, что здоровый и работоспособный казахстанец должен работать и копить деньги, а не надеяться на государство. А льготная ипотека, по его словам, предназначена для социально уязвимых слоев населения.

"Если сравнивать молодых здоровых людей, которые живут в этих квартирах, с детьми-сиротами, с семьями с детьми-инвалидами, то я считаю, что государство должно приоритизировать именно социально уязвимых, а не способных работать и зарабатывать деньги.

В этом смысле, если программа существует и у нее есть ограничения по возрасту, то, к сожалению, эти люди должны сами обеспечивать себя жильем. Приоритет должен быть на тех, кто находится в более худшем положении", – заявил он.

Позже эти слова министра прокомментировал депутат Елнур Бейсембаев.

"Наверное, господин Шарлапаев так себе и заработал на свою квартиру. Я не знаю его биографию. Он, может быть, хорошо заработает. Да у него есть высокая зарплата, и он же не знает эти семьи реально. Я организую ему встречу с такими семьями. Пусть увидит своими глазами", – заявил депутат.

Он напомнил, что в бытность, когда работал в акимате и когда погибли сестры Ситер, они ежедневно принимали по 700-800 многодетных матерей.

"За полгода работы в данном направлении я обошел 1,5 тыс. квартир – ни один из них богато не живет. Они своими деньгами оплачивают просто комнатки, 40 тыс. тенге (отдают – прим. ред.), и в этой комнате живет многодетная семья. А сейчас таким семьям нужно помогать, потому что, получив квартиру сейчас, эта семья уже будет копить для своих детей, и в дальнейшем уже не просить помощи у государства", – добавил мажилисмен.

Однако в корне, по его оценке, проблему очередников властям не решить.

"В год у нас примерно 40-50 тыс. людей встают в очередь. В год мы выдаем социального жилья порядка 9 тыс. Если исходить из общего количества 640 тыс. человек, мы примерно 1,5% даем. Это вопроса не решит. В этой связи надо пересматривать, надо находить допфинансирование. Я предлагаю деньги коррупционеров – вот если мы сейчас на эти средства строим школы, то теперь нужно выделить и на строительства жилья. (...)

640 тыс. человек из них более 250 тыс. находятся за чертой бедности. Большая часть их заработка зачастую уходит на оплату аренды жилья. Если мы не будем их вытягивать, добавлять в средний класс, они никогда экономически самостоятельными не станут", – резюмировал Елнур Бейсембаев.