"Ужесточения не будет": в Минпроме ответили на критику новых правил для очередников жилья

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев в кулуарах мажилиса заявил, что ужесточения правил постановки в очередь на жилье не будет, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты обратились к главе Министерства промышленности и строительства РК Канату Шарлапаеву с вопросом о том, могут ли новые правила привести к росту социальной напряженности и митингам в Казахстане.

"Во-первых, я считаю, что об ужесточении требований к постановке на очередь речь не идет.

Во-вторых, даже в рамках встреч с многодетными семьями и другими гражданами, которые приходят на личный прием, удается достичь понимания, что если человек уже получил меру поддержки государства в виде квартиры, то было бы несправедливо не предоставить эту поддержку другим", – отметил Шарлапаев.

Глава Минпрома подчеркнул, что сейчас законопроект обсуждается в первом чтении. По его словам, данная норма создает условия по правильному учету информации об очередниках и помогает более четко администрировать очередь.

По его словам, с приемом законопроекта распределение будет осуществляться по четко определенным правилам, а не жилищными комиссиями. Меры направлены на защиту интересов людей, которые будут получать господдержку.

"Сейчас информация по очередникам из разных регионов слишком разрозненная. Идея, которую мы хотим продвинуть, заключается в создании единого источника данных.

Если законопроект дойдет до финального результата, то "Отбасы банк" станет оператором, который будет его реализовывать. У них есть интеграция с 17 базами данных. Мы проверяем их все на признаки соответствия", – заявил министр.

Напомним, сегодня стало известно, что депутаты мажилиса парламента обсуждают в первом чтении проект закона, предусматривающий изменения в механизмах постановки в очередь на жилье от государства.

При этом депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев в ходе обсуждения законопроекта раскритиковал подходы министерства промышленности и строительства в части обеспечения населения жильем.

Ранее стало известно, что казахстанцев с недвижимостью исключат из очереди на жилье от государства.

В августе в МИИР сообщили, что в очереди на жилье в Казахстане обнаружили более 15 тысяч умерших.