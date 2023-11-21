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30 лет независимости Казахстана

Запустить сервис онлайн-оформления недвижимости за 1 час хотят в Казахстане

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Ключ в руке
Ключ. Иллюстративное фото: pixabay.com

На заседании кабмина глава Минцифры представил проект платформы онлайн-сделок по недвижимости в Казахстане, благодаря которой не нужно будет ездить в ЦОН и к нотариусу, передает корреспондент NUR.KZ.

Говоря о новых цифровых сервисах для облегчения доступа казахстанцев к услугам, министр Багдат Мусин рассказал о проекте платформы онлайн-сделок по недвижимости C2C.

"Недвижимость - основа семьи. В этой связи хочу остановиться на новшествах в сфере недвижимости.

Первое. При покупке или продаже недвижимости, например, дома, квартиры или офиса, не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Такой онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий Blockchain и биометрической идентификации.

Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в "электронном правительстве". Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращен до 1 часа", - заявил Мусин.

Второе предложение министра для цифровизации сферы недвижимости - проверка новых объектов со спутника.

"Сейчас при регистрации строительного объекта никто не проверяет, действительно ли он существует или нет. Мы провели следующий эксперимент в Актобе. Мы проверили все зарегистрированные объекты с помощью космомониторинга. В результате выявлено 20 земельных участков с фактически отсутствующими объектами строительства.

В целях исключения подобных фактов предлагаем внедрить космомониторинг в процесс сдачи объектов строительства в эксплуатацию", - добавил глава Минцифры.

Отметим, в октябре этого года эксперты сообщали, что на фоне подорожания жилья в Казахстане спрос на него пошел вниз. За месяц (сентябрь) продажи упали сразу на 8,8%, а за год - на 2,3%.

Из общего количества сделок основная масса пришлась на квартиры - 26 583 сделки, что сразу на 7,3% меньше, чем было в августе. Из них 10 184 сделки были проведены по 1-комнатным квартирам, 9 898 - по 2-комнатным и 5 308 - по 3-комнатным.

Самое дорогое вторичное жилье в стране продается в Алматы - около 703 тыс. тенге за 1 квадратный метр. Самое дешевое жилье продается в Кызылорде - около 234 тыс. тенге за квадратный метр.

Тем временем отмечалось, что съемное жилье сильно подешевело в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046872-zapustit-servis-onlayn-oformleniya-nedvizhimosti-za-1-chas-hotyat-v-kazahstane/

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