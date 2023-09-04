В каких городах Казахстана продается самое дешевое жилье

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На вторичном рынке недвижимости Казахстана зафиксировали снижение цен. О том, где в стране продаются самые дешевые квартиры, рассказал портал "Крыша".

В июле на рынке жилья аналитики уже фиксировали снижение цен. Тогда оно затронуло как новое жилье, так и вторичное. Цены на первое в среднем по стране уменьшились на 0,1%, а на второе – на 1,7% за месяц.

Как оказалось, данная тенденция продолжилась и в августе. Проанализировав объявления о продаже квартир, эксперты выяснили, что "вторичка" за последний месяц в среднем подешевела на 1%. Цены снизились в 12 из 17 городов, где проводился мониторинг.

При этом стали исключением Павлодар, Астана, Алматы, Усть-Каменогорск и Тараз – в этих городах цены за месяц, наоборот, выросли в пределах 1%.

Самое сильное снижение цен было зафиксировано в Актау и Актобе – по 1,7% в каждом. Следом идут Петропавловск и Караганда, где вторичное жилье подешевело на 1,5% и 1,3% соответственно.

Стоит отметить, что цены на жилье в целом стали ниже, чем были на начало 2023 года – в среднем на 1,2%. Исключением стали Алматы и Актау – здесь жилье стоит дороже на 0,7% и 6,1% соответственно.

Сколько стоит жилье в Казахстане

Самое дорогое вторичное жилье в стране продается в Алматы – около 703 тыс. тенге за 1 квадратный метр.

На втором месте по дороговизне оказалась Астана – 474 тыс. тенге, а на третьем расположился Шымкент – 420 тыс. тенге за "квадрат". Также отличились относительно высокими ценами Атырау и Усть-Каменогорск – 389 тыс. и 383 тыс. тенге соответственно.

Самое дешевое жилье продается в Кызылорде – около 234 тыс. тенге за квадратный метр.

В список "дешевых" городов также попали Актобе (282 тыс. тенге), Тараз (302 тыс. тенге), Талдыкорган (307 тыс. тенге) и Кокшетау (308 тыс. тенге).

Как изменились цены на вторичное жилье в августе 2023 года. Инфографика: krisha.kz

По мнению аналитиков, текущее снижение цен связано с отсутствием массового платежеспособного спроса, который в последние годы зависел от пенсионных денег. В годовом же разрезе наблюдается лишь незначительный прирост – в среднем на 1%.

Напомним, у казахстанцев есть возможность изъять часть своих пенсионных накоплений, чтобы потратить их на покупку жилья, однако после повышения порога минимальной достаточности, сделать это могут лишь немногие казахстанцы, которые успели накопить крупные суммы на своих индивидуальных пенсионных счетах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035090-gde-prodaetsya-samoe-deshevoe-zhile-v-kazahstane/