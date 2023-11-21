Как купить ж/д билет на Новый год в Казахстане, если билетов уже нет, спросили главу КТЖ

Сегодня на брифинге в правительстве главу КТЖ спросили, как казахстанцам купить себе билеты на поезд для поездок к Новому году, если сейчас они уже раскуплены, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава КТЖ Нурлан Сауранбаев, на самый популярный маршрут "Алматы – Астана" ж/д билеты уже раскуплены

"Билетов в Алматы и Астану уже нет. Открытие продаж (для ж/д билетов – прим. ред.) идет за 45 дней. Соответственно те, кто заранее себе планирует, они купили себе билеты за 40-45 дней.

Сейчас, видя эту ситуацию, мы будем ставить дополнительные поезда. Именно по маршруту "Алматы – Астана" мы выделим", – заявили в КТЖ.

Сауранбаев добавил, что на остальные ж/д направления по Казахстану загруженность к Новому году пока составляет всего 12-13% - при потребности подвижной парк могут перераспределить между направлениями.

Отметим, что вчера министр транспорта Марат Карабаев заявил о переходе на усиленный режим работы вокзалов и аэропортов на Новый год в Казахстане.

"Все вагонные комплексы и локомотивы, имеющиеся в наличии, будут задействованы, чтобы удовлетворить потребности населения.

На усиленный режим работы перейдут и наши авиакомпании. Это безусловно. Буквально вчера обсуждали маршрут "Астана – Петропавловск". Такие же обсуждения ведутся и по другим маршрутам", – подчеркивал он.

При этом ранее депутаты раскритиковали состояние казахстанских поездов с "сюрпризами" в виде тараканов и не открывающихся окон.

Кроме того, в конце октября сообщалось, что цены на услуги ж/д перевозок выросли на 10,5% в этом году в Казахстане.