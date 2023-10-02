"Задача - научить граждан общаться с мошенниками": В Минцифры об утечке данных казахстанцев

Глава комитета информбезопасности МЦРИАП в кулуарах мажилиса, комментируя утечку данных, заявил, что сейчас главное - научить людей распознавать мошенников, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Абдикаликов сообщил, что в действующем законодательстве Казахстана уже предусмотрены нормы, которые защищают персональные данные граждан.

По его словам, ни одна система в мире ни в одном государстве не может быть защищена на все 100%.

"Таких систем просто не существует... Мы должны быть готовы к тому, что априори такие случаи могут быть. На первый план выходит наша реакция, чтобы как можно скорее закрыть эту утечку и научить наших граждан правильно общаться с мошенниками, реагировать.

Знаете, сколько поступило жалоб? Ровно 0. Это говорит о том, что граждане не понимают, в чем состоит их проблема. А проблема возникнет именно тогда, когда какой-то мошенник воспользуется этими данными и постарается обмануть людей", – сказал спикер.

Он добавил, что сегодня проблема не в том, что "закон недостаточно хорош, а в том, что не совсем правильно и не в полном объеме исполняются требования законодательства".

"Мы попросили коллег из КНБ, они сейчас закончили анализ этой утечки. Кроме того, это не одна утечка, а серия утечек, которые произошли в разное время и из разных систем.

Сейчас мы должны получить более подробную информацию, и тогда начнем работу по государственному контролю – мы будем выходить к владельцам информационных систем и проверять, были у них утечки или нет. Об этой работе мы будем дополнительно информировать", – резюмировал Абдикаликов.

Напомним, ранее сообщалось, что бот в Telegram сливает данные казахстанцев – бот запросу выдает телефоны, адреса, ИИН и другие личные сведения о казахстанцах.

Тогда в МЦРИАП, ссылаясь на данные экспертов, сообщали, что Telegram-боты существуют 3 года и собирают информации из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.

В министерстве также напоминали, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Позже вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков рассказал, как Telegram-бот мог получить личные данные казахстанцев.

"Мы предполагаем, что одним из источников может выступать сервис, запрещенный в Казахстане, по выдаче таких сведений по номеру телефона. Касательно адресов, которые выдает бот, в основном, это информация с ранее имевших место утечек, устаревшая информация. Предполагаем, что она может быть также из общедоступных сервисов, таких как доставка еды или товаров", – пояснил вице-министр.

МЦРИАП направило в Минкультуры и информации заявку по блокировке этих сервисов.

Тогда же Руслан Абдикаликов, отвечая на вопрос, можно ли сменить ИИН, если ваши данные попали в общий доступ, заявил, что такая процедура не имеет смысла.

"Задача не в том, чтобы пытаться сменить документы, ИИН, номер телефона, банковскую карту, это бессмысленный способ, скажу вам. Где гарантия, что после того, как вы смените, опять не произойдет утечка? Достаточно, наверное, быть более критичным к этому вопросу, и быть готовым", – заявил Адбикаликов.