Похолодание до -11 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 21 ноября - день в мегаполисах пройдет без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 11 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -1 градуса, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели почти по всему Казахстану ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра до 15-23 м/с, а также метели и гололед.