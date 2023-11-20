До 23 градусов тепла и дожди обещают синоптики на этой неделе в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - синоптики обещают дожди, но, несмотря на это, будет довольно тепло. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

20 ноября в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

21 ноября ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

22 ноября прогнозируют дождь. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью – опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

23 ноября в Шымкенте снова обещают дождь. Температура в среднем – плюс 8 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 11 градусов, а опуститься может до плюс 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,2 м/с.

24 ноября будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

25 ноября ожидается переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,4 м/с.

26 ноября, по прогнозам синоптиков, в городе снова будет облачно. Средняя температура составит плюс 14 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.