Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Мне не совсем приятно": Касымбек ответил на критику Астаны

Опубликовано:

Байтерек в Астане
Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Астаны Женис Касымбек во время встречи со столичными бизнесменами прокомментировал критику, которая часто поступает в адрес города, передает корреспондент NUR.KZ.

Участники встречи высказали мнение, что очень много блогеров и медийных личностей плохо говорят об Астане и портят репутацию города.

"Я хотел бы не согласиться. У нас хороший, гостеприимный и добрый город. Действительно, есть некоторые нюансы, но мы растем.

Если бы город был плохим, он бы не рос такими темпами. Люди бы не ехали сюда за будущим в поисках счастья. Но они приезжают сюда, предполагая, что Астана даст их детям стабильное будущее. Они возлагают надежды на этот город. И раз уж в течение 25 лет люди продолжают приезжать сюда и оставаться, а население Астаны выросло с 300 тысяч до 1,5 млн человек, то значит, столица оправдывает надежды казахстанцев", — сказал Женис Касымбек.

По его словам, в Астане активно развивается гостиничный и ресторанный бизнес.

"Все знают, что в Астане можно найти заведения с кухнями разных стран мира. Мы за то, чтобы сфера общественного питания развивалась и готовы всячески поддерживать ее.

При этом, когда проходят большие мероприятия, у нас не хватает гостиничных мест определенного уровня. Где-то нужно 4 звезды, в некоторых случаях уровень еще выше. Понимаю, что этот сектор нужно развивать. В городе проходит много имиджевых мероприятий", — заявил глава города.

Он также прокомментировал критику блогеров в адрес Астаны.

"Мне не совсем приятно, когда известные блогеры не всегда положительно отзываются о городе. Они говорят, что Астана создана только для автомобилистов. Либо высказываются, что город красив только с высоты птичьего полета, если снимать его с дрона.

Действительно, генплан у нас красивый, но есть вопросы благоустройства, есть вопросы комфортной среды для всех граждан и для пешеходов в первую очередь. Мы также занимаемся созданием в городе доступной среде. Давайте вместе попробуем сделать жизнь в нашей столице лучше, для туристов в том числе",— призвал аким Астаны.

В январе 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны высказался о важности сохранения эстетического облика города. Он обратил внимание, что строящиеся объекты в столице совершенно не гармонируют друг с другом.

В июле глава государства еще раз поднял вопрос застройки Астаны. Токаев заявил, что Астану заполонили невыразительные однотипные здания-коробки и привел в пример аллею Мыңжылдық, которая после застройки превратилась в "две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами".

В августе жители столицы начали массово жаловаться на "варварский" демонтаж вывесок из-за нового дизайн-кода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046708-mne-ne-sovsem-priyatno-kasymbek-otvetil-na-kritiku-astany/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.