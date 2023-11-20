"Мне не совсем приятно": Касымбек ответил на критику Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек во время встречи со столичными бизнесменами прокомментировал критику, которая часто поступает в адрес города, передает корреспондент NUR.KZ.

Участники встречи высказали мнение, что очень много блогеров и медийных личностей плохо говорят об Астане и портят репутацию города.

"Я хотел бы не согласиться. У нас хороший, гостеприимный и добрый город. Действительно, есть некоторые нюансы, но мы растем.

Если бы город был плохим, он бы не рос такими темпами. Люди бы не ехали сюда за будущим в поисках счастья. Но они приезжают сюда, предполагая, что Астана даст их детям стабильное будущее. Они возлагают надежды на этот город. И раз уж в течение 25 лет люди продолжают приезжать сюда и оставаться, а население Астаны выросло с 300 тысяч до 1,5 млн человек, то значит, столица оправдывает надежды казахстанцев", — сказал Женис Касымбек.

По его словам, в Астане активно развивается гостиничный и ресторанный бизнес.

"Все знают, что в Астане можно найти заведения с кухнями разных стран мира. Мы за то, чтобы сфера общественного питания развивалась и готовы всячески поддерживать ее.

При этом, когда проходят большие мероприятия, у нас не хватает гостиничных мест определенного уровня. Где-то нужно 4 звезды, в некоторых случаях уровень еще выше. Понимаю, что этот сектор нужно развивать. В городе проходит много имиджевых мероприятий", — заявил глава города.

Он также прокомментировал критику блогеров в адрес Астаны.

"Мне не совсем приятно, когда известные блогеры не всегда положительно отзываются о городе. Они говорят, что Астана создана только для автомобилистов. Либо высказываются, что город красив только с высоты птичьего полета, если снимать его с дрона.

Действительно, генплан у нас красивый, но есть вопросы благоустройства, есть вопросы комфортной среды для всех граждан и для пешеходов в первую очередь. Мы также занимаемся созданием в городе доступной среде. Давайте вместе попробуем сделать жизнь в нашей столице лучше, для туристов в том числе",— призвал аким Астаны.

В январе 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны высказался о важности сохранения эстетического облика города. Он обратил внимание, что строящиеся объекты в столице совершенно не гармонируют друг с другом.

В июле глава государства еще раз поднял вопрос застройки Астаны. Токаев заявил, что Астану заполонили невыразительные однотипные здания-коробки и привел в пример аллею Мыңжылдық, которая после застройки превратилась в "две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами".

В августе жители столицы начали массово жаловаться на "варварский" демонтаж вывесок из-за нового дизайн-кода.