"Будет одинаково и некрасиво": бизнесмены пожаловались на "варварский" демонтаж вывесок в Астане

Демонтаж вывески. Фото: сайт акимата Астаны

Бизнесмены из Астаны массово жалуются на "варварский" демонтаж вывесок из-за нового дизайн-кода. В ответственной компании заявляют, что действуют аккуратно, передает телеканал "Астана".

Предприниматели рассказали журналистам, что вывески магазинов и заведений демонтируют без предварительного уведомления. При этом, ка утверждают бизнесмены, логотипы просто срывают, повреждая обшивку зданий. Все это приводит к убыткам.

Сын и отец Ручьевы 7 лет работают в своем салоне штор. Говорят, вывеску для него согласовали еще в 2016 году, а этим летом от городских властей пришло уведомление о необходимости привести надпись в соответствие с дизайн-кодом Астаны.

Всего через неделю подрядчики начали демонтаж, рассказывает Климент Ручьев. Чтобы воссоздать "правильную" надпись теперь нужно более одного миллиона тенге, жалуется астанчанин.

"Пришли представители архитектуры и сказали: "Снимайте, либо мы сами". Но сами они снимали очень варварски, поэтому пришлось представителей рекламных компаний пригласить, которые сняли эту вывеску.

И сейчас они нам говорят, чтобы привести ее в соответствие с новым дизайн-кодом больше миллиона им нужно заплатить. Вариант предлагают только один: стекла перекрасить либо в цвет гранита, либо в такую ужасного цвета бежевую вывеску, все будет одинаково и некрасиво", - поделился Климент Ручьев.

В рекламно-производственных компаниях говорят, что тоже в минусе. В соответствии с новым дизайн-кодом вывески должны быть без подложки. Но крепить логотипы прямо на фасад сложнее, а главное это портит само здание, объясняют специалисты.

"Мы вынуждены все сверлить, проводку там, сзади все это делать, когда можно на подложке все это разместить без ущерба для фасада. Опять же мы как производители несем ущерб. То есть с подложкой одна сумма, без подложки - другая сумма", - заявил представитель рекламно-производственной компании Максим Григорьев.

Задача по демонтажу вывесок, баннеров и надписей, не вписавшихся в столичный дизайн-код, возложена на недавно созданное КГУ "Астана-Жарнама". Там уверяют, что вывески снимают аккуратно и сразу передают их предпринимателям, поскольку это их собственность.

На вопрос, почему работа ведется точечно, ответили, что некоторые вывески – это реклама, а не название организации. Что касается убытков, говорят, что демонтаж ведется на бюджетные деньги.

"Вывеска - это наименование организации и род ее деятельности. Она не соответствует вывеске, когда начинает в этой вывеске цитироваться реклама, поэтому им дается рекомендация, чтобы они демонтировали. На сегодняшний день демонтаж вывесок производится за счет местных исполнительных органов", - сообщил руководитель КГУ "Астана-Жарнама" Асылбек Сабыркулов.

Но в столичной палате предпринимателей все же намерены привлечь к ответственности тех, кто нарушает права бизнесменов.

"Мы полагаем, что в данном случае нарушены как минимум по 2 основаниям нормы. Это предпринимательского кодекса, то есть о регистрации проверок, и второе - согласно закону о рекламе, вывеска не является рекламой.

Мы планируем внести письмо совета по данному направлению в местные исполнительные органы, а также в органы прокуратуры, правоохранительные органы и в антикоррупционную службу", - заявил начальник отдела прав защиты предпринимателей и снижению административных барьеров НПП "Атамекен" города Астаны Алмас Башибаев.

К слову, в столице сняли уже более 3 тысяч вывесок. Главная цель, как объяснили в акимате, - привести город в порядок с точки зрения эстетики и визуального шума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032622-budet-odinakovo-i-nekrasivo-biznesmeny-pozhalovalis-na-varvarskiy-demontazh-vyvesok-v-astane/