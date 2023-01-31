Токаев об облике Астаны: Строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана на совещании по вопросам развития Астаны высказался о важности сохранения эстетического облика города. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале Акорды.

"Нам нужно охранить эстетический облик столицы. В столице должны использоваться лучшие мировые архитектурные решения. Разработанный единый дизайн-код города превратился в формальный документ.

Строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом. Один из примеров – это район юго-востока, где очень много хаотично возведенных зданий и объектов, не выдерживающих критики.

Отдельного внимания требует район торговых домов "Артем" и "Тулпар". Акимату необходимо принять конкретные меры", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что набережной в столице уделяется мало внимания. Он предложил обустроить ее по примеру Казани, где, по его мнению, красивые набережная, улицы и парки.

Также во время совещания глава государства затронул вопросы общественного транспорта, в том числе и проекта LRT в Астане, и обсудил проблемы дольщиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007487-tokaev-ob-oblike-astany-stroyaschiesya-obekty-sovershenno-ne-garmoniruyut-drug-s-drugom/