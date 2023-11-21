"Это не касается нас": простые рабочие пострадали в споре акимата Алматы с компанией

Десятки рабочих частной компании в Алматы, которая отвечала за обеспечение освещения города, заявили, что им не выплатили зарплату за два месяца, передает телеканал КТК.

Рабочие, обслуживавшие уличные фонари Алматы, заявили, что частная компания не выплатила им зарплату за два месяца.

Как рассказал телеканалу один из рабочих Санжар Габдулмансуров, лично ему задолжали 350 тысяч тенге. При этом начальство компании сообщило всем, что выдаст деньги, но никто из них на встречу с сотрудниками не явился.

Телеканал отметил, что все началось в сентябре, когда акимат Алматы обратил внимание на проблему с освещенностью города. Тогда причиной проблемы власти назвали недобросовестного подрядчика, а затем расторгли с ним договор.

В итоге под сокращение попали рабочие, зарплату за два месяца не выплатили 91 человеку.

"Мы – оперативники, например. Мы выезжаем, делаем мониторинг по району: где не горит, где горит. Передаем рабочей бригаде. Рабочая бригада устраняет короткое замыкание, обрыв. Акимат разорвал договор. Это же не касается нас. Мы же работали. Мы свою работу сделали. Мы у них не в долг просим. Мы свои честно заработанные деньги просим", – говорит Алмат Кыстаубеков.

Сами рабочие признают, что проблемы с освещением в городе есть.

"Сейчас по Алматы слабое освещение, оно есть не везде. Потому что для работы нет условий. Все инструменты и материалы изношенные. Например, если техника час работает, потом мы ее отправляем на ремонт", – говорит Айдын Нургали.

В самой подрядной организации сообщили телеканалу, что не знают, когда смогут отдать деньги сотрудникам. Так как акимат расторг с ними договор и не выплатил полную сумму.

"На данный момент у нас идут судебные вопросы с акиматом о расторжении договора. С июня-месяца у нас оплата не идет, хотя судебный процесс у нас начался в октябре-месяце. Но с июня-месяца нам, получается, за выполненные работы акимат не выплачивает деньги. На сегодняшний день мы не можем выплатить. Мы сейчас ищем финансы, стараемся решить этот вопрос. Будем расплачиваться", – сказал гендиректор организации.

Тем временем в "Алматы кала жарык" заявили, что подрядчики не выполнили обязательство, при этом им на счет перечислили почти 27 млрд тенге. Сообщается, что вместо 44 тысяч светильников компания установила только 13 тысяч.

"Государственный партнер соблюдал условия договора и оплачивал согласно графику до июля месяца, когда начались судебные тяжбы. Оплата была приостановлена в связи с подачей в суд за ненадлежащее исполнение частным партнером условий договора. На сегодняшний день в правовом поле рассматривается вопрос, кто из партнеров не исполнил свои обязательства, и по итогам будет очевидно, кто сколько кому задолжал. В этой ситуации дело остается за судом", – сказал пресс-секретарь ГКП "Алматы кала жарык" Ерлан Назаров.

По информации телеканала, рабочие компании намерены обратиться с жалобой в прокуратуру, чтобы получить зарплату.

Источник: КТК

Напомним, в июне этого года аким Алматы Ерболат Досаев признал наличие проблемы освещения в городе.

В сентябре акимат южной столицы заявил, что расторгает договор с поставщиком из-за возникших проблем с уличным освещением. По их словам, частный партнер на протяжении всего периода сотрудничества неоднократно нарушал сроки выполнения работ по проектированию, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов ГЧП. А некоторые работы и вовсе были сданы с дефектами, и их консорциум не устранял в срок.

В середине октября акимат Алматы выиграл суд против частника – договор был расторгнут.