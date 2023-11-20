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Снегопады, похолодание и сильный ветер: какой будет погода в Астане на этой неделе

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Байтерек в Астане
Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - в столице ожидаются осадки и сильный ветер. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

20 ноября в Астане ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит минус 6 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 3 м/с.

21 ноября в столице будет облачно. Температура составит около минус 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 6 градусов. Скорость ветра составит до 6,7 м/с.

22 ноября будет облачно. Средняя температура – плюс 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 6 градусов, а ночью – опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

23 ноября в Астане синоптики обещают снегопад. Температура в среднем – плюс 2 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 5 градусов, а опуститься может до минус 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 10,7 м/с.

24 ноября в столице продолжится снегопад. Среднесуточная температура – плюс 1 градус. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 10,3 м/с.

25 ноября ожидается дождь. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 2 градуса, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 7,6 м/с.

26 ноября, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 2 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 3 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046554-snegopady-silnyy-veter-i-poholodanie-do-12-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снегопады, похолодание и сильный ветер: какой будет погода в Астане на этой неделе

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