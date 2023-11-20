Дожди и облачность ожидаются в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - в мегаполисе прогнозируют до 15 градусов тепла и дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

20 ноября в Алматы прогнозируют дождь. Температура в среднем составит плюс 7 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 8 градусов, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

21 ноября будет облачно. Температура составит около плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, а минимальная – плюс 5 градусов. Скорость ветра составит до 1,7 м/с.

22 ноября ожидается ясная погода без осадков. Средняя температура – плюс 11 градусов. Днем температура поднимется до плюс 15 градусов, а ночью – опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3 м/с.

23 ноября в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 5 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,4 м/с.

24 ноября ожидается переменная облачность. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, а ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

25 ноября будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,5 м/с.

26 ноября, по прогнозам синоптиков, снова ожидается переменная облачность. Средняя температура составит плюс 9 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 11 градусов, но ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.