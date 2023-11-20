Африканцев без документов задержали в Алматы
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Полицейские южной столицы в рамках совместной отработки миграционной и местной полицейской служб задержали 11 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Алматы.
Как сообщается на официальной Instagram-странице ДП Алматы, всего задержаны 11 человек, которые, по данным миграционной службы, нарушили законодательство РК в сфере миграции населения.
Отмечается, что иностранцы проживали в хостелах и незаконно занимались трудовой деятельностью. Документов личности у них не было.
Сейчас их всех водворили в приемник – распределитель ДП.
В полиции отметили, что цель совместной отработки миграционной и местной полицейской служб Алматы - выявление незаконно пребывающих иностранцев и пресечение каналов нелегальной миграции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046550-afrikantsev-bez-dokumentov-zaderzhali-v-almaty/