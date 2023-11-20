Африканцев без документов задержали в Алматы

Полицейские южной столицы в рамках совместной отработки миграционной и местной полицейской служб задержали 11 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Алматы.

Как сообщается на официальной Instagram-странице ДП Алматы, всего задержаны 11 человек, которые, по данным миграционной службы, нарушили законодательство РК в сфере миграции населения.

Отмечается, что иностранцы проживали в хостелах и незаконно занимались трудовой деятельностью. Документов личности у них не было.

Сейчас их всех водворили в приемник – распределитель ДП.

В полиции отметили, что цель совместной отработки миграционной и местной полицейской служб Алматы - выявление незаконно пребывающих иностранцев и пресечение каналов нелегальной миграции.