Более 10 нелегалов из Африки, проживавших в Алматы, выдворили из Казахстана

Иностранец. Фото: polisia.kz

Десятки граждан иностранных государств нарушили миграционное законодательство на территории Алматы. Все они – уроженцы африканских стран, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Миграционная служба Алматы сообщила, что с начала года задержано 64 гражданина стран Африки, из них:

55 граждан Нигерии;

пять граждан Камеруна;

двое из Южно-Африканской Республики (ЮАР);

Кот-д’Ивуар – 1 человек;

Сьерра-Леоне – 1 человек.

12 из них уже выдворили за пределы Казахстана.

"Практика свидетельствует, что большая часть граждан стран африканского континента приезжает в Казахстан по туристической, рабочей или учебной визам. Однако некоторые из них в срок не уезжают, тем самым нарушая миграционное законодательство РК.

К слову, в дни проведения республиканской отработки “Нелегал” в Алматы выявлено 5 фирм, выступавших приглашающей стороной для иностранцев, которые не обеспечили своевременный выезд гостей к себе на Родину", – рассказал начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Вышеупомянутые юрлица привлекли по статье 518 КоАП РК. Одно ИП лишили лицензии на приглашение иностранных граждан, так как ранее оно уже привлекалось к ответственности за это же нарушение.

По данным Бутунчинова, проводится проверка остальных юридических лиц на предмет неисполнения соответствующих мер к приглашенным иностранцам, нарушившим законодательство РК в сфере миграции населения.

Согласно статье 518 КоАП РК, непринятие принимающим лицом мер по оформлению документов на право пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РК или их выезду из страны по истечении определенного срока пребывания, несвоевременное информирование органов внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах влечет:

предупреждение на физических лиц;

штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 20 МРП (69 тыс. тенге).

При этом предоставление жилища иностранцу или лицу без гражданства, пребывающему в Казахстане с нарушением законодательства в области миграции населения, либо уклонение от выезда из РК в установленные сроки влекут:

штраф на физических лиц в размере 25 МРП (86,2 тыс. тенге) ;

на должностное лицо, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 40 МРП (138 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 55 МРП (189,7 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 75 МРП (258,7 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026599-bolee-60-nelegalov-iz-afriki-vyyavili-politseyskie-v-almaty/