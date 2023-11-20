Африканцев без документов задержали в Алматы
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Полицейские южной столицы в рамках совместной отработки миграционной и местной полицейской служб задержали 11 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Алматы.
Как сообщается на официальной Instagram-странице ДП Алматы, всего задержаны 11 человек, которые, по данным миграционной службы, нарушили законодательство РК в сфере миграции населения.
Отмечается, что иностранцы проживали в хостелах и незаконно занимались трудовой деятельностью. Документов, удостоверяющих личности у них не было.
Сейчас их всех водворили в приемник-распределитель ДП.
В полиции отметили, что цель совместной отработки миграционной и местной полицейской служб Алматы - выявление незаконно пребывающих иностранцев и пресечение каналов нелегальной миграции.
Напомним, в конце октября сообщалось, что в одном из хостелов, расположенных в Алмалинском районе Алматы, полицейские и сотрудники ДКНБ города выявили нарушителей миграционного законодательства из Нигерии.
В июне Миграционная служба Алматы сообщила, что с начала года в городе было задержано 64 гражданина стран Африки. Среди них были граждане Нигерии, Камеруна, ЮАР, Кот-д’Ивуар и Сьерра-Леоне.
В июле полицейские Алматы обнаружили 12 граждан Нигерии, которые незаконно трудились в южной столице. Тогда же полицейские выявили, что одна из алматинских фирм привлекла к работе двух граждан Бразилии.
В августе в МВД сообщили, что приезжих из Нигерии выявили на хозяйственном производстве Алматы - их привлекли к административной ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046550-afrikantsev-bez-dokumentov-zaderzhali-v-almaty/